2013, heavy metal

Après une démo en 2006, Dead Frequencies (2013) est le premier album de Marker Beacon. Avec des riffs rapides ou lancinants, cet album explore différentes faces du Heavy Metal tout en restant accessible au néophyte. Les influences sont diverses Metallica ou Iron Maiden pour le côté "heavy", des groupes plus modernes et un peu plus violents comme In Flames ou Soilwork, mais aussi des sons plus rock, comme les Foo Fighters.