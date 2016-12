2015, Bisouneux

A la mémoire de M. Bernard Mabille, encore bien vivant car vivifiant selon l'esprit

Remerciements à laei d'avoir donné de la voix sur ce disque

"Faut pas chercher trop de cohérence, là je bidouille beaucoup, pioche un peu partout, ne sais pas ce que je cherche mais sais que je ne l'ai pas encore trouvé. Reprendre le thème des folies d'Espagne justifie en quelque sorte de ne jamais arranger le même thème à l'identique, mais j'ai fait ce choix uniquement parce qu'il était très pratique pour me ménager un gros bac à sable." (Dans un courriel du 29 juin) C'est un bac à sable, mais c'est aussi un disque de transition : beaucoup de choses restent à faire, non seulement sur le plan technique, mais aussi sur celui de la structure, sans laquelle la langue musicale manque d'homogénéité pour dire quoi que ce soit.

Il s'agit du disque le plus ambitieux que j'ai construit depuis cinq ans, et de la première mise à jour de mes sonorités depuis l'année 2005. L'instrumentarium frise le délire. En termes de synthèse sonore, j'ai mobilisé cinq orchestres (adaptés à différentes manières d'écrire), cinq choeurs (un petit, un moyen, un grand, un glee, et un bulgare), cinq guitares (baroque, pop, rock, funk, et basse), deux batteries, trois synthétiseurs, un qanûn, plusieurs vièles et basses de viole, un violon, un violoncelle, une contrebasse, un ensemble à cordes, un ensemble à cuivres, deux pianos, un bumbac, un gemshorn, sans doute d'autres choses que j'oublie. Il est néanmoins à noter que l'écriture ayant commencé il y a quatre mois, et tous ces outils ayant été rassemblés au fur et à mesure, il en a résulté quelques déficiences sur les morceaux les plus anciens. Ainsi, les 2ème et 3ème mouvements ont été écrits avec mes anciennes banques de sons avant d'être transplantés dans de nouvelles (qui ont été abandonnées entre temps !), et qui n'ont pas du tout le même jeu de nuances, ce qui explique certains timbres biscornus. A part sur la fin des 1er et 4ème mouvements, je n'utilise pas le bon orchestre sur les ostinatos rythmiques de mes cordes. Enfin, je n'utilise pas non plus le bon orchestre ni sur mes tuttis ni sur mes bois ni sur mes percussions et ce sur aucun des trois premiers mouvements. Ajoutons que pour des raisons techniques qui se posent encore à ce jour, je n'ai pas pu utiliser de modwheel pour affiner les articulations, et que l'usage exclusif de keyswitches occasionne d'impardonnables hiatus de timbres. C'est un problème que j'espère régler dans les mois qui viennent. En fin de compte, il est bon d'avoir en tête que si la 7ème symphonie était réécrite aujourd'hui, elle jouirait par endroits de meilleures sonorités.