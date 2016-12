2014, Rock, Progressif, Instrumental

Sortie public : 20 juin 2014

Single/EP? Cet opus se trouve un peu entre les deux. On parlera de single puisqu'il est composé de deux titres ou d'un EP parcequ'il dure près de quatorze minutes. Ces deux nouvelles compositions couchées par fragments binaires digitaux sur une galette versatile, évoquent avec nostalgie l'âge d'or du vinyle (et donc du 45 tours) ayant vu son apogée dans les années 70. La pochette rappelle également cette époque, bien que les pochettes en kraft remontent plus aux années 50.

Si MiGRATION n'est pas une mélodie inconnue pour ceux qui nous suivent depuis quelques années, c'est que ce titre, paru à l'origine comme projet solo de Yome (MISSANCHA, album Instantané, 2007), sous le nom de "Voyage Virtuel" et avait été interprété par les Limbo's sur scène en 2010.

Nouvel arangement pour cette version instrumentale, avec un côté tribal (percussions), et l'apport de l'orgue plongeant véritablement le titre, dans le Rock Prog'.

Quand à RéIMPRESSION, il s'agit d'un titre totalement nouveau, imaginé par Nico. Sur cette variation de 9 minutes en Ré, les 3 membres du groupe ont l'occasion de dimensionner un morceau de Prog' véritable, où se mèlent puissance et émotions. Du moins, c'était le but recherché. Pour cette nouvelle production 'home made', In Limbo a soigné autant que possible sa prise de son et son mixage, tirant partie au maximum de ses moyens techniques rudimentaires, afin de sortir des sonorités nettes qu'offrent le numérique, tout en gardant un esprit un peu vintage pleinement assumé.