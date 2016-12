2014, Folk Jazz Cabaret

Piano acoustique et voix puissante, ambiance rétro cabaret fantastique, ce premier album d'inspiration Gothique et Steampunk s'enracine dans le Folk/Jazz, avec des touches de Swing et de Blues.

Bienvenu dans le cabaret imaginaire d'Evelyn Debelle, la poupée mécanique.

Dans les ruelles d'un 19ième siècle alternatif, poussez la porte de la devanture miteuse... Barman automate, cocktails aux couleurs improbables, et créatures de toutes sortes prêtes à combler toutes vos attentes s'y produisent. Laissez vous charmer à vos risques et périls.

Chaque chanson sera une histoire, un personnage, une manifestation de cet autre monde, laissez les devenir la bande originale de votre expérience...